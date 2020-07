In Deutschland ist die Zahl der Familien mit minderjährigen Kindern in den vergangenen 20 Jahren deutlich gesunken. Im Vergleich zum Jahr 1999 waren es 2019 insgesamt 1,1 Millionen Familien weniger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland demnach 8,2 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Darunter waren 1,5 Millionen Familien von Alleinerziehenden (19 Prozent) und 6,7 Millionen Familien von Paaren (81 Prozent). Bei den Paar-Familien mit minderjährigen Kindern waren rund 5,7 Millionen Paare verheiratet und 940 000 Paare unverheiratet. Das Bundesamt beruft sich auf Daten aus dem Mikrozensus.