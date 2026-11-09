In den ersten neun Monaten 2026 sind fast genauso viele Syrerinnen und Syrer aus Deutschland weggezogen wie zugezogen. Von Januar bis September registrierten die Meldebehörden etwa 23.800 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im gleichen Zeitraum seien 23.700 Fortzüge registriert worden. „Auch im zweiten Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien sind deutlich weniger Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gezogen als im Vorjahreszeitraum“, teilte das Amt mit. Im Januar bis September 2025 seien es noch knapp 40.100 Zuzüge gewesen. „Vor dem Machtwechsel in Syrien lag die Zahl von Januar bis September 2024 bei gut 74.600.“ Im gesamten Jahr 2025 waren demnach noch etwa 20.300 mehr Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen als weggezogen.