In Deutschland beziehen immer weniger Menschen Elterngeld. Die Zahl sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf 1,61 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit fiel die Zahl der Elterngeldbeziehenden im vierten Jahr in Folge und lag 13,9 Prozent niedriger als 2021. Dieser Rückgang spiegelt auch die sinkenden Geburten in Deutschland wider. Nach wie vor beziehen fast dreimal so viele Frauen Elterngeld wie Männer. Die Unterstützung soll Frauen und Männern nach der Geburt ermöglichen, ihr Einkommen auszugleichen, wenn sie wegen der Betreuung des Kindes nicht mehr oder weniger arbeiten. Insgesamt bezogen 1,19 Millionen Frauen Elterngeld im Vergleich zu 417 000 Männern. Der Anteil der Väter ist mit 25,9 Prozent damit fast genauso groß wie in den vergangenen Jahren. Frauen beziehen mit durchschnittlich geplanten 14,9 Monaten außerdem deutlich länger Elterngeld als Männer (3,8 Monate).