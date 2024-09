In Deutschland ist die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung erstmals wieder zurückgegangen. Sie sank zum 1. März 2024 gegenüber dem Vorjahr um etwa 8400 auf insgesamt 848 200 Kinder, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das entspreche einem Rückgang um ein Prozent. Zugleich stieg jedoch die Betreuungsquote zum Stichtag bundesweit auf 37,4 Prozent (2023: 36,4 Prozent). Diese Entwicklung sei „auf die Bevölkerungsentwicklung und die rückläufige Zahl der Kinder unter drei Jahren zurückzuführen“.

Beim Personal gab es in den Kitas einen Zuwachs um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Zahl der Tagesmütter oder -väter um 3,8 Prozent zurückging. Rund 702 200 Betreuungskräfte hatten zum 1. März 2023 in Kindertageseinrichtungen gearbeitet. Nach wie vor sei der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering. Am 1. März 2024 waren 66 500 Männer im pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich in einer Kita beschäftigt oder als Tagesvater aktiv. Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen Personen in diesen Bereichen – lag damit bei 8,1 Prozent, so das Bundesamt.