Statistisches BundesamtTeilzeitquote bei Lehrern erreicht Höchststand

Die Teilzeitquote von Lehrkräften in Deutschland ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Im Schuljahr 2023/2024 waren bundesweit rund 739500 Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen tätig – davon 43,1 Prozent in Teilzeit, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit liegt die Quote etwas höher als im Schuljahr zuvor (42,3 Prozent) und erreichte einen Höchststand. Zum Vergleich: 2023 arbeiteten über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 30,9 Prozent der abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Ein Grund für die höhere Quote ist der vergleichsweise hohe Frauenanteil: So stellten Frauen zuletzt fast drei Viertel (73,1 Prozent) des Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen.

