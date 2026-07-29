Die öffentliche Verschuldung ist im vergangenen Jahr auf den Rekordstand von 2662,2 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2025 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 31 887 Euro, das waren 1821 Euro mehr als im Vorjahr. Es handelt sich um Schulden, die der öffentliche Gesamthaushalt – das sind Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte – beim sogenannten nicht-öffentlichen Bereich haben. Die öffentliche Verschuldung war zum Jahresende 2025 um sechs Prozent oder 151,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Der Bund war mit 1840,4 Milliarden Euro verschuldet, das waren 6,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Schulden der Länder stiegen um 2,9 Prozent auf 624,9 Milliarden Euro.