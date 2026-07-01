Die Menschen in Deutschland bekommen so wenige Kinder wie seit 1997 nicht mehr. Mit 1,32 Kindern je Frau ist die Geburtenrate 2025 auf den niedrigsten Stand seit knapp 20 Jahren gesunken. Zuletzt sei der Wert mit 1,33 Kindern je Frau 2006 ähnlich niedrig ausgefallen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Vergleich zum Jahr 2024 ging die Geburtenrate demnach um 2,7 Prozent zurück. Die zusammengefasste Geburtenziffer, auch als Geburtenrate bezeichnet, gibt die durchschnittliche Kinderzahl an, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen hat. Die Zahl der Geburten muss davon unterschieden werden. Noch niedriger als 2025 lag die Geburtenrate Mitte der 1990er-Jahre mit einem Tiefstwert von 1,24 Kindern je Frau. „Die damals Geborenen bilden die derzeit relativ kleine Generation potenzieller Eltern“, so das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Geburten (insgesamt: 654 241) war im Jahr 2025 auf den niedrigsten Stand der Nachkriegszeit gesunken.