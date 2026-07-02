Erneut haben im vergangenen Jahr mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Damit stieg die Zahl zum dritten Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach schlossen im vergangenen Jahr rund 63 900 Menschen in Deutschland einen neuen Ausbildungsvertrag zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ab. Betrachtet wurden laut Statistik diejenigen mit Neuvertrag, die zum 31. Dezember 2025 noch in der Ausbildung waren. Die Zahl der Auszubildenden insgesamt lag Ende 2025 bei knapp 157 200, das war ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr beendeten rund 35 300 Personen ihre Ausbildung erfolgreich. Insgesamt 71 Prozent aller Auszubildenden mit Neuverträgen in der Pflegeausbildung 2025 waren Frauen (45 500), 29 Prozent Männer (18 500). Seit dem Start der neuen Ausbildungsform wächst der Anteil der Männer allerdings kontinuierlich.