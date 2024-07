Von den etwa 82,7 Millionen Einwohnern Deutschlands ist nach jüngsten verfügbaren Daten annähernd jeder fünfte zugewandert. Am Stichtag 15. Mai 2022 lebten in Deutschland etwa 15,6 Millionen Menschen, die eingewandert sind, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sind 18,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese Zahl umfasst nicht die Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland als Kinder zugewanderter Eltern geboren sind. Inklusive dieser Nachkommen von Einwanderern hat mehr als ein Fünftel der Bevölkerung (18,1 Millionen oder 21,9 Prozent) eine Einwanderungsgeschichte. Die meisten Menschen, die bis Mitte Mai 2022 zuzogen, kamen aus Polen (12 Prozent), der Türkei (9 Prozent) und Russland (7 Prozent). Jeweils fünf Prozent der Eingewanderten waren Schutzsuchende auf der Flucht vor Krieg aus Syrien und der Ukraine.