Immer mehr Eltern nehmen für ihren Nachwuchs eine Kindertagesbetreuung in Anspruch. Am 1. März waren 856 600 Kinder unter drei Jahren in einer solchen Einrichtung; das sind 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Die Betreuungsquote lag somit bei 36,4 Prozent. Das Personal in den bundesweit etwa 60 000 Einrichtungen stieg in dem Zeitraum um 3,2 Prozent, während die Zahl der Tagesmütter oder -väter um 1,5 Prozent zurückging. Nach wie vor nehmen deutlich mehr Ostdeutsche (54,2 Prozent) als Westdeutsche (32,7 Prozent) eine Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren in Anspruch. Mit jeweils 31 Prozent weisen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die geringste Quote auf, den Spitzenplatz hat Mecklenburg-Vorpommern mit 59,2 Prozent.