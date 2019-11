An deutschen Hochschulen studieren immer mehr junge Menschen, zugleich gibt es weniger Studienanfänger. Nach vorläufigen Zahlen sind zurzeit 2 897 300 Studierende eingeschrieben, ein Prozent mehr als vor einem Jahr und 37 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Zahl der Erstsemester sank dagegen zum zweiten Mal in Folge. 2019 haben mit 508 200 Menschen 0,7 Prozent weniger Menschen ein Studium begonnen als 2018, dort lag der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bei 0,2 Prozent. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Der Anteil weiblicher Studierender steigt demnach beständig, nunmehr auf 49,3 Prozent (2018: 48,9 Prozent). Mehr als jeder vierte Studierende ist in Nordrhein-Westfalen eingeschrieben. Bundesweit studiert jeder Sechste an einer Universität, jeder Dritte an einer Fachhochschule.