Noch nie seit 1950 haben sich in einem Jahr so wenige Menschen das Ja-Wort gegeben: 2024 lag die Zahl der Eheschließungen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag zum Welttag der Ehe am 8. Februar mitteilte. Vor zwei Jahren wurden in Deutschland 349 200 Ehen geschlossen. Davon entfielen 97 Prozent auf Paare unterschiedlichen Geschlechts und knapp drei Prozent auf Paare gleichen Geschlechts. Jede zweite erwachsene Person in Deutschland (34,6 Millionen) ist nach Angaben der Statistiker verheiratet. 30 Jahre zuvor lebten noch rund 39,2 Millionen volljährige Menschen in einer Ehe, das waren 60 Prozent aller Erwachsenen. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der volljährigen ledigen Menschen und ihr Anteil an der Bevölkerung deutlich. Ende 2024 waren 23,1 Millionen Menschen ab 18 Jahren ledig, also nicht verheiratet, verwitwet oder geschieden. 1994 waren es gut 16 Millionen Volljährige.