Die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Zum Jahresende 2024 waren rund 3,3 Millionen Menschen im Ausländerzentralregister erfasst, die sich unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten. Das waren 132 000 oder 4,1 Prozent mehr als Ende 2023, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Drei-Millionen-Marke wurde erstmals 2022 überschritten. Die meisten Schutzsuchenden - 1 099 000 Personen und damit jeder Dritte - stammten aus der Ukraine. Ein Großteil von ihnen kam im Jahr 2022 nach Beginn des russischen Angriffskriegs nach Deutschland. Es folgten laut Statistik Syrer, Afghanen, Iraker und Türken. Aber auch Personen aus Afrika und Amerika suchten den Angaben zufolge in Deutschland Schutz vor angedrohter oder erlebter Gewalt oder Verfolgung. Verhältnismäßig große Anstiege gab es demnach im Jahr 2024 bei Schutzsuchenden aus Kolumbien mit einem Plus von 45,7 Prozent auf 9000 Schutzsuchende und Venezuela mit einem Plus von 22,7 Prozent auf ebenfalls 9000 Schutzsuchende. Einen starken prozentualen Rückgang verzeichneten die Statistiker dagegen bei georgischen Schutzsuchenden mit einem Minus von 23,5 Prozent auf 15 000 Schutzsuchende. „Dazu dürfte beigetragen haben, dass Ende 2023 ein Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Georgien unterzeichnet und Georgien als sicherer Herkunftsstaat eingestuft wurde“, hieß es. „Dadurch können Asylverfahren beschleunigt und Aufenthalte von Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, schneller beendet werden.“