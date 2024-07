In Deutschland werden 36,4 Prozent der unter dreijährigen Kinder in einer in Kita oder von einer Tagesmutter betreut. Das geht aus einer Veröffentlichung der statistischen Ämter des Bundes und der Länder am Mittwoch hervor. Demnach ist die Betreuungsquote zum Stichtag 1. März 2023 um 6,9 Prozentpunkte gestiegen seit 2013 (29,5 Prozent). Zu mehr als 80 Prozent geht der Anstieg auf die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen zurück. Mit 30,6 Prozent aller Kinder unter drei Jahren entfiel der überwiegende Teil der Betreuung auf Kindertageseinrichtungen. Hierzu zählen Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Horte oder gemischte Formen. 5,8 Prozent aller Kinder unter drei Jahren besuchten eine Kindertagespflege.