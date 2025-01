Die bundesweiten Organspendezahlen verharren nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation „weiterhin auf niedrigem Niveau“. 953 Menschen haben im Jahr 2024 nach ihrem Tod Organe für eine Transplantation gespendet; das waren 12 Spender weniger als 2023. „Mit 11,4 Spenderinnen und Spendern pro Million Einwohner nimmt Deutschland somit im internationalen Vergleich auch in 2024 einen der hinteren Plätze ein“, betonte die Stiftung. Die Summe der in Deutschland postmortal entnommenen Organe lag demnach bei 2854 (2023: 2.877). Dazu zählten 1391 Nieren, 785 Lebern, 315 Herzen, 290 Lungen und 71 Bauchspeicheldrüsen. Damit sei bundesweit insgesamt 2902 schwer kranken Patientinnen und Patienten durch ein oder mehrere Organe „eine bessere Lebensqualität oder sogar ein Weiterleben geschenkt worden“. Allerdings stünden in Deutschland 8260 Menschen auf den Wartelisten für eine Organübertragung.