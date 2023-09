Die Zahl der Hochschulabschlüsse ist im Prüfungsjahr 2022 leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch meldete, erwarben im Wintersemester 2021/22 und Sommersemester 2022 rund 506 000 Studierende und Promovierende einen Abschluss an einer deutschen Hochschule. Das waren zwei Prozent weniger als im Prüfungsjahr 2021 (518 000). Damit erreichte die Absolventenzahl wieder das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (508 000). Pandemiebedingt waren im Jahr 2020 zahlreiche Prüfungen in Folgesemester verschoben worden. Dadurch war es im Jahr 2021 zu Nachholeffekten gekommen. Die meisten Abschlüsse, nämlich 41 Prozent, entfielen im Prüfungsjahr 2022 auf die Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Jeder vierte Abschluss (26 Prozent) entfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften.