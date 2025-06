Immer mehr Menschen erhalten Leistungen der Pflegeversicherung. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 5,6 Millionen Pflegebedürftige, was eine Verdopplung seit 2014 ist, wie der Medizinische Dienst Bund am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Tendenz sei weiter steigend. Die Vize-Vorstandsvorsitzende Carola Engler pochte auf eine rasche finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung und eine umfassende Reform für die Zukunft. „Löst die Politik die Probleme nicht, und die Probleme sind vor Ort, wird Vertrauen verloren gehen“, warnte Engler. Die große Mehrheit der Pflegebedürftigen, beinahe 90 Prozent, lebt weiter zu Hause, und mehr als die Hälfte beantragt entsprechend Pflegegeld. 11,6 Prozent beantragten ambulante Leistungen und 20,4 Prozent Kombinationsleistungen aus Pflegegeld und Sachleistungen; nur 10,2 Prozent stellten einen Antrag auf vollstationäre Pflege.