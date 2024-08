Gutachter der Krankenkassen führen im vergangenen Jahr 75 Todesfälle auf Behandlungsfehler von medizinischem Personal zurück. Das sind neun weniger als 2022, wie der Medizinische Dienst bei der Veröffentlichung seiner Jahresstatistik mitteilte. Er fungiert als Begutachtungsdienst für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen. Insgesamt erlitten Patienten wegen eines Behandlungsfehlers in 2679 Fällen einen Schaden. Damit stellen die nachgewiesenen Behandlungsfehler nur einen Bruchteil aller Behandlungen in Deutschland dar. Allerdings erleiden in knapp 30 Prozent der Fälle die Patienten einen dauerhaften Schaden. „Um solche Ereignisse zu verhindern, brauchen wir eine Meldepflicht“, fordert der Medizinische Dienst.