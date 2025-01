35 Jahre nach dem Fall der Mauer ist das Interesse an Stasi-Akten einem Medienbericht zufolge leicht gesunken. So stellten im vergangenen Jahr 28 571 Bürgerinnen und Bürger Anträge zur Stasi-Akteneinsicht, wie die Bild-Zeitung berichtete. Im Jahr zuvor seien es knapp 30 700 Anträge gewesen, 2022 rund 29 000. Im Jahr vor der Corona-Pandemie, 2019, waren es laut Bundesarchiv noch etwa 56 500 Anträge auf Akteneinsicht. Der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, bezeichnete die Einsicht in Stasi-Unterlagen als „gesamtgesellschaftlich(e) Erfolgsgeschichte“. Insgesamt seien seit Ende 1990 mehr als 7,5 Millionen Anträge zu Stasi-Unterlagen eingegangen, davon allein mehr als 3,4 Millionen Bürgeranträge. Hollmann sagte: „Wir müssen immer wieder an das von den Machthabern der SED-Diktatur und der DDR-Geheimpolizei begangene Unrecht erinnern, gerade in dieser Phase wachsender Verklärung der DDR.“ Auf Grundlage des 1991 in Kraft getretenen Stasi-Unterlagen-Gesetzes können Bürger Einsicht in die Akten beantragen, die das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) der ehemaligen DDR über sie anlegte. Die Verantwortung für die Stasi-Unterlagen hat 2021 das Bundesarchiv übernommen.