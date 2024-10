Die Zahl der Asylanträge in Deutschland geht weiter zurück. Wie aus der am Dienstag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlichten Statistik hervorgeht, wurden im September 18 113 Asylerstanträge gestellt. Das waren 35,1 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Auch im Gesamtjahr liegt die Zahl der Asylanträge unter dem Vorjahresniveau. Von Januar bis Ende September 2024 wurden 179 212 Erstanträge auf Schutz in Deutschland gestellt, 23,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2023. Die Hauptherkunftsländer der Antragsteller sind unverändert Syrien (58 414) und Afghanistan (28 053). Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Statistik nicht enthalten, weil sie automatisch Schutz bekommen.