Die Zahl der ausländischen Ärztinnen und Ärzte ist im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die Ärztestatistik der Bundesärztekammer berichten, arbeiteten in Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 63 763 Mediziner ohne deutschen Pass. Die Zahl der ausländischen Ärztinnen und Ärzte hat sich damit in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als versechsfacht: Gab es 1993 etwa 10 000 ausländische Mediziner in Deutschland, waren es 2013 schon rund 30 000. Die meisten Mediziner ohne deutschen Pass kommen aus EU-Ländern oder anderen europäischen Staaten sowie aus Ländern des Nahen Ostens. Ärztevertreter vor wachsenden Problemen durch schlechte Deutschkenntnisse der ausländischen Kollegen: "Mangelhafte Sprachkenntnisse sind heute schon ein massives Problem", sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Jürgen Hoffart.