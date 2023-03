Zum Jahresende 2022 sind in Deutschland 3,08 Millionen Menschen als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister erfasst gewesen. Die Zahl der registrierten Geflüchteten stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,14 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dieser höchste Zuwachs seit Beginn der Statistik im Jahr 2007 sei auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen, hieß es. Als Folge des russischen Angriffskriegs suchten den Angaben zufolge bis zum Dezember rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer zumindest vorübergehend Schutz in Deutschland. Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründe in Deutschland aufhalten. Die meisten Schutzsuchenden (2,25 Millionen) verfügten laut Bundesamt über einen humanitären Aufenthaltstitel. Der häufigste Status in dieser Gruppe war der vorübergehende Schutz gemäß der sogenannten Massenzustrom-Richtlinie der Europäischen Union, darunter fielen 703 000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Am zweithäufigsten (574 000) war der Status als anerkannter Flüchtling nach der Genfer Konvention, darunter knapp 300 000 Menschen aus Syrien.