"State of the Union"-Rede

US-Präsident Joe Biden bei der Rede an die Nation.

US-Präsident Joe Biden gibt in seiner Rede an die Nation den Versöhner - jedenfalls meistens. Und es wirkt bald wie eine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur, für die er einige neue Trümpfe auffährt.

Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden hat es nicht weit vor seiner Rede an die Nation, das Weiße Haus steht nur wenige hundert Meter vom US-Kapitol entfernt. Aber am Ende des kurzen Weges wartet an diesem Dienstagabend ein besonderer Termin, das spürt hier jeder.