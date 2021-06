Stasi-Unterlagen:Hüter der bitteren Beute

Schon vor Erstürmung der Zentrale in Berlin brachten Bürgerrechtler regionale Stasi-Gebäude in ihre Gewalt: Blick in die Stasi-Zentrale in Erfurt im Dezember 1989.

Von Jens Schneider

Für Heiko Lietz, den früheren Pfarrer der Domgemeinde zu Güstrow, fühlten sich die ersten Stunden an, "als wenn ich in einen völlig anderen Raum eintrete". Ein Raum ohne Geländer, in den er sich "vortastete, um zu verstehen, was da stand". Dieser Raum, das waren gut ein Meter Akten, die den Blick der DDR-Staatssicherheit und ihrer Spitzel auf sein Leben enthielten, in Mecklenburg in den 1980ern. Lietz war zunächst Pfarrer, nahm dann andere Arbeit an und stellte sich offen gegen den SED-Staat, der ihn massiv ausspähen ließ. 1992 konnte der heute 77 Jahre alte Lietz, der in seiner Geburtsstadt Schwerin lebt, seine Akten einsehen.