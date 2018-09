26. September 2018, 18:50 Uhr Stasi-Gedenkstätte Berliner Rauswurf

Frühere Mitarbeiterinnen werfen dem stellvertretenden Leiter der Stasi-Gedenkstätte sexistisches Verhalten vor. Er wird entlassen - und sein Vorgesetzter gleich mit.

Die Gedenkstätte für Stasiopfer in Berlin-Hohenschönhausen sucht eine neue Führung. Der fünfköpfige Stiftungsrat hatte am Dienstag beschlossen, den bundesweit als SED-Kritiker bekannten Leiter Hubertus Knabe und seinen Stellvertreter zu kündigen. Knabe nahm dazu zunächst nicht Stellung. Grund für den höchst ungewöhnlichen Hinauswurf war ein kürzlich bekannt gewordener Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und den Stiftungsratsvorsitzenden, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Darin hatten mehrere frühere Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen ohne Angabe ihrer Namen "der Führungsetage" der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen. Sie formulierten Anschuldigungen über "erschreckende Regelhaftigkeit übergriffiger Verhaltensmuster". In dem Brief vom Juni beschrieben die Frauen verbale Belästigungen mit sexuellem Charakter, "Berichte über private Aktivitäten wie Puff und Swinger-Club", "enge, fast intime körperliche Nähe und Berührung wie Streichen über die Arme, enge Umarmungen", aufdringliche Einladungen und nächtliche SMS. Die Anschuldigungen bezogen sich überwiegend auf den Vizedirektor der Stiftung, der Fehlverhalten eingeräumt haben soll. Knabe hatte seinen Vertreter zwar nach Bekanntwerden der Vorwürfe am Montag beurlaubt, muss aber jetzt ebenfalls gehen.

Die FDP hält die Entlassung Knabes daher für ein politisches Manöver und "späte Rache" der Linkspartei im Berliner Senat, so Stefan Förster, Liberaler aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Knabe sei als scharfer Kritiker jeder Verharmlosung der SED-Diktatur bekannt gewesen - "und vielen der heute wieder regierenden Sozialisten ein Dorn im Auge", erklärte Förster den Medien. Obwohl "nach jetzigem Kenntnisstand gegen ihn selbst keine rechtlich relevanten Vorwürfe" erhoben worden seien, werde Knabe aus dem Amt gehebelt.

Hubertus Knabe hatte viele Jahre lang die Aufklärung von DDR-Unrecht vorangetrieben, nicht ohne einen missionarischen Zug, der ihm mitunter Kritik einbrachte. Als Grund für die Entlassung teilte die Berliner Senatskulturverwaltung mit, der Stiftungsrat habe "kein Vertrauen, dass Herr Dr. Knabe den dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung einleiten wird, geschweige denn einen solchen glaubhaft vertreten kann".