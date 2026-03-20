Die Ermittlungen laufen, sagten der britische Premierminister und seine Sprecher, daher müsse man auf die Veröffentlichung des vollständigen Berichts warten. Bitte um Geduld, und außerdem, ganz ehrlich, es gebe wirklich Wichtigeres derzeit auf der Welt. Ein paar Wochen später war Boris Johnson nicht mehr im Amt.