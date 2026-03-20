Die Ermittlungen laufen, sagten der britische Premierminister und seine Sprecher, daher müsse man auf die Veröffentlichung des vollständigen Berichts warten. Bitte um Geduld, und außerdem, ganz ehrlich, es gebe wirklich Wichtigeres derzeit auf der Welt. Ein paar Wochen später war Boris Johnson nicht mehr im Amt.
Keir StarmerFast wie bei Boris Johnson
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Seit Veröffentlichung der Epstein Files versinkt der britische Premier Keir Starmer immer tiefer in die Affäre um die Ernennung Peter Mandelsons zum Botschafter in den USA. Selbst in der eigenen Partei wird die Kritik lauter.
Von Michael Neudecker, London
Großbritannien:„Hannah the Plumber“ schreibt britische Wahlgeschichte
Zum ersten Mal gewinnen die Grünen eine Nachwahl im Vereinigten Königreich: Die 34-jährige Hannah Spencer erzielt in der Nähe von Manchester 41 Prozent. Der große Verlierer der Wahlnacht ist Premierminister Keir Starmer.
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