Seit ein paar Tagen steht der mit glänzenden Kugeln geschmückte Weihnachtsbaum in Downing Street, am Montag wurde dazu noch ein roter Teppich vor der Tür ausgerollt. Der Bewohner von No. 10, der britische Premierminister Keir Starmer, erwartete am frühen Nachmittag besondere Gäste: Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij reisten nach London zu einem kurzfristig einberufenen Gespräch. Es ging, natürlich, um die Zukunft der Ukraine, und damit die aktuelle Version des zwischen Washington, Kiew und Moskau verhandelten Plans.