Von Michael Neudecker, London

Eine „Koalition der Willigen“ soll nun für Frieden in der Ukraine sorgen, sagte der britische Premierminister Keir Starmer am Sonntag. Europa müsse mehr denn je zusammenhalten, weshalb er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vereinbart habe, dass man „womöglich noch mit einem oder zwei anderen“ gemeinsam mit Kiew einen Friedensplan ausarbeiten werde, den man dann der US-Regierung präsentieren wolle. Den offenen Streit zwischen US-Präsident Donald Trump, seinem Vizepräsidenten J. D. Vance und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Oval Office am Freitag habe er natürlich verfolgt, er habe sich dabei „sehr unwohl“ gefühlt, sagte Starmer in der BBC. Und fügte an: „Niemand will so etwas sehen.“ Gleichzeitig betonte Starmer, dass er sich auch weiterhin auf keine Seite stellen werde.