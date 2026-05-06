Die Briten stimmen am Donnerstag über die Regierungen in den Regionen und Kommunen ab. Der Labour-Partei von Premier Starmer droht eine historische Niederlage – sogar die Zukunft des Königreichs steht auf dem Spiel.

Keir Starmer hat vor ein paar Tagen einen Gastbeitrag im Observer veröffentlicht, einer der größten und renommiertesten britischen Sonntagszeitungen. Es ist im Vereinigten Königreich üblich, dass amtierende Politiker ihre Haltung in Zeitungen ausbreiten dürfen, in als „Opinion“ gekennzeichneten Texten, „Meinung“. Im Fall des Premierministers ist das allerdings eine fast schon schmeichelhaft vage Bezeichnung, Starmers Beitrag liest sich mehr wie eine Rede zur schlechten Lage der Nation. Der Titel hätte auch lauten können: „Letzter Aufruf“.