Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn im inzwischen rücktrittserprobten Londoner Regierungsviertel Westminster Zähler kursieren, in denen festgehalten wird, wie viele Abgeordnete sich öffentlich für einen Rücktritt des Premierministers aussprechen. In den vergangenen Jahren war das häufiger so, Keir Starmer ist der bereits vierte britische Premierminister in vier Jahren. Am Wochenende nun erreichte der Starmer-Zähler die Hunderter-Schwelle: So viele Abgeordnete seiner Labour-Partei sprechen sich inzwischen öffentlich dafür aus, dass Starmer sein Amt aufgibt. Es wäre nicht mehr überraschend, wenn er dem schon an diesem Montag nachgeben sollte.
Angeschlagener PremierministerGroßbritannien wartet auf Starmers Rücktritt – Trump verabschiedet ihn bereits
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„I wish him well“: der US-Präsident wirft dem britischen Regierungschef Versagen vor. Tatsächlich mehren sich die Anzeichen, dass der britische Premierminister noch in dieser Woche aufgeben könnte.
Von Michael Neudecker, London
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