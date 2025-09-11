„Mein bester Freund“: Der britische Botschafter in den USA war so innig mit Jeffrey Epstein verbandelt, dass der Premierminister keine andere Wahl mehr hat. Das Timing der Affäre ist ungünstig.

Von Michael Neudecker, London

Es war dann einfach zu viel am Donnerstagmorgen, E-Mails wurden veröffentlicht, mehr peinliche Details kamen heraus. Lord Peter Mandelson – Mitglied des Oberhauses, einst Minister in den Regierungen von Tony Blair und Gordon Brown und seit Februar britischer Botschafter in Washington – hatte in den 2000er-Jahren eine so tiefgreifende Freundschaft zum 2019 verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein unterhalten, wie man nun weiß, dass er nicht mehr im Amt bleiben konnte. Am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr verschickte die Regierungszentrale in No. 10 Downing Street eine knappe Mitteilung, dass Premierminister Keir Starmer seinen Botschafter in den USA mit sofortiger Wirkung entlassen habe.