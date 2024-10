Wenn man in No. 10 Downing Street die Treppe hochgeht, an deren Wand die Fotos früherer Premierminister hängen, dann kommt man irgendwann in ein Zimmer mit großen Bücherregalen, gelben Wänden und weinrot gemustertem Teppichboden. Als Margaret Thatcher noch die Chefin hier war, zog sie sich immer wieder zum Arbeiten in dieses Zimmer zurück, das heute deshalb „Thatcher Room“ genannt wird. An der einen Seite steht ein runder Holztisch, an der Wand gegenüber hing bis Kurzem ein Gemälde der früheren Tory-Herrscherin. Das Bild ist 2007 vom Labour-Premierminister Gordon Brown in Auftrag gegeben worden, es zeigt Thatcher in den frühen 1980ern, am Höhepunkt ihrer Macht. Sie trägt eine Handtasche, eine Brosche und einen Höhepunkt-der-Macht-Gesichtsausdruck. Das Bild fängt einen, wenn man länger davor sitzt.