Es ist schon öfter gesagt und geschrieben worden, und natürlich hat sich nichts an dem unumstößlichen und für jedermann offensichtlichen Fakt geändert, dass Keir Starmer nicht Boris Johnson ist. Aber jetzt, bald zwei Jahre nach Starmers Amtsantritt als britischer Premierminister und zwei Wochen vor den Kommunalwahlen, kommt es einem mehr und mehr so vor, als sei Westminster mittendrin in einer Zeitreise zurück in die Vergangenheit.
GroßbritannienStarmers Mandelson-Problem wird immer größer
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Entlassungen, Vorwürfe, Ausflüchte: Neue Enthüllungen in der Affäre um Ex-US-Botschafter Mandelson machen Premier Keir Starmer das Leben schwer. Und es könnte noch mehr ans Licht kommen.
Von Michael Neudecker, London
Keir Starmer:Fast wie bei Boris Johnson
Seit Veröffentlichung der Epstein Files versinkt der britische Premier Keir Starmer immer tiefer in die Affäre um die Ernennung Peter Mandelsons zum Botschafter in den USA. Selbst in der eigenen Partei wird die Kritik lauter.
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