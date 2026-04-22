Es ist schon öfter gesagt und geschrieben worden, und natürlich hat sich nichts an dem unumstößlichen und für jedermann offensichtlichen Fakt geändert, dass Keir Starmer nicht Boris Johnson ist. Aber jetzt, bald zwei Jahre nach Starmers Amtsantritt als britischer Premierminister und zwei Wochen vor den Kommunalwahlen, kommt es einem mehr und mehr so vor, als sei Westminster mittendrin in einer Zeitreise zurück in die Vergangenheit.