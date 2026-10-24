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USADie Macht der Satelliten

Lesezeit: 4 Min.

Ukrainische Soldaten beim Einrichten des Starlink-Satelliteninternetsystems.
Ukrainische Soldaten beim Einrichten des Starlink-Satelliteninternetsystems.
Inna Varenytsia/Reuters

Starlink und Starship sind für die Ukraine lebenswichtig, um sich der tödlichen russischen Angriffe zu erwehren.  War es Zufall, dass die Kapazitäten gedrosselt wurde? Und warum bleibt die Frage der Verantwortlichkeit für das System so vage? Ein Erklärungsversuch.

Von Peter Burghardt, Washington

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Seit Mitte Oktober hat die Ukraine große Probleme mit den amerikanischen Satelliten, was den Abwehrkampf gegen Russland tödlich erschwert. Kiew ist abhängig vom System Starlink von Elon Musks Firma Space-X, beziehungsweise von der militärischen Version Starshield, um russische Drohnen und Raketen orten zu können sowie Militäranlagen und Energiedepots der Angreifer zu attackieren. Laut Wall Street Journal hatte Musk angeordnet, die Geschwindigkeit der Verbindung zu drosseln und sich mit Donald Trump besprochen, wobei sich die Angaben beider Männer widersprechen.

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