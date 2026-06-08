Das Land Niedersachsen hat eine millionenschwere neue Standortkampagne. Der Slogan (oder in der Werbesprache Claim) lautet: „Das ist groß“. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) stellte die Kampagne am Montag in der Landesvertretung in Berlin vor. Bislang warb das Land mit rund 8 Millionen Einwohnern für sich mit den Worten: „Niedersachsen. Klar.“ Vize-Regierungschefin Julia Willie Hamburg von den Grünen hatte im Februar über die bisherige Außendarstellung gesagt: „Ich glaube, dass unser Bundesland zu einem starken Understatement neigt und das eigentlich nicht müsste.“