Von Karoline Meta Beisel, München

Mit Bayern ist in dieser Woche auch das letzte Bundesland in die Sommerferien gestartet. In den deutschen Standesämtern wird die Arbeit aber nicht weniger, im Gegenteil sie nimmt gerade zu: Grund dafür sind die Erklärungen, mit denen non-binäre, trans- und intergeschlechtliche Menschen ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen in den Registern ändern lassen können. Von August an können sich Personen für diese Erklärung bei den Standesämtern anmelden.