26. September 2018, 18:50 Uhr Stand der deutschen Einheit Mehr Wohlstand, aber auch mehr Distanz

Der Ostbeauftragte der Regierung stellt seinen Bericht vor und sorgt sich um das "Wir".

Von Constanze von Bullion , Berlin

Wachsender Wohlstand in den neuen Ländern, aber ein hartnäckiges Einkommensgefälle zwischen West und Ost, dazu gesellschaftliche Unrast und die Gefahr der Vergreisung ganzer Landstriche - gleich zwei Veranstaltungen kreisten am Mittwoch in Berlin um den Begriff Heimat um die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland.

Den Auftakt machte Christian Hirte (CDU), er ist der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung und stellte den alljährlichen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor, der zuvor im Kabinett verabschiedet worden war. "Insgesamt haben wir mehr Grund zum Stolz als zu Skepsis und zum Verdruss", sagte Hirte. Das "Wir" des gebürtigen Thüringers war meist als ostdeutsches Wir zu verstehen. Hirte machte deutlich, dass er von den Ostdeutschen, insbesondere aber auch von den Westdeutschen größere Anstrengungen für ein gelungenes Miteinander erwartet.

Zu Pessimismus gebe es in vielen Regionen Ostdeutschlands keinen Grund, so Hirte. Die Zahl der Erwerbstätigen sei in Ostdeutschland "spürbar" gestiegen, die Arbeitslosigkeit auf den Tiefststand seit der Wiedervereinigung gesunken. Einige Regionen Ostdeutschlands verfügten über eine Wirtschaftskraft, die mit der in vielen französischen oder britischen Regionen vergleichbar sei. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe im Jahr 2017 im Osten allerdings immer noch 73,2 Prozent des Westniveaus betragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat dieser Wert sich kaum verändert. In den vergangenen zehn Jahren verringerte sich der Abstand zwischen West und Ost hier nur um 4,2 Prozentpunkte.

Vierer-Kommission: Franziska Giffey und Manuela Schwesig (SPD) mit Horst Seehofer (CSU) und Julia Klöckner (CDU) in Berlin. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Von einem Aufholprozess kann also kaum noch die Rede sein. Und obwohl die wirtschaftliche Lage der sogenannten neuen Länder besser sei "denn je", so Hirte, könne nicht davon ausgegangen werden, dass ökonomischer Gleichstand erreicht werde. Das habe vor allem strukturelle Gründe. Mittelständler könnten erhebliche Erfolge vorweisen. Nach wie vor fehlten aber große Konzernzentralen wie von Siemens oder Bosch. Bis heute gibt es kein ostdeutsches Dax-Unternehmen.

Ostdeutsche Lebensläufe brauchen Wertschätzung, sagt Christian Hirte

"Natürlich liegen nicht alle strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland", sagte Hirte. "Aber Ostdeutschland weist nahezu flächendeckend Strukturschwächen auf." Dazu komme ein erhebliches demografisches Problem. Zwischen prosperierenden Regionen wie Berlin, Leipzig, Dresden oder Erfurt und strukturschwachen Abwanderungsgebieten werde der Abstand größer. Der demografische Wandel treffe den Osten besonders hart. Ende 2016 war dort ein Viertel der Menschen im Rentenalter. 2030 wird es bereits ein Drittel sein - bei gleichbleibend niedrigem Bevölkerungsanteil junger Leute. Die Zahl der Unter-20-Jährigen liegt bei 17 Prozent.

Beunruhigend sei die "zunehmende gesellschaftlich Distanzierung", sagte der Ost-Beauftragte Hirte. Viele Ostdeutsche fühlten sich als "Bürger zweiter Klasse". Das liege nicht nur an den Erfahrungen der SED-Diktatur, sondern auch an den Umbrüchen der 1990-er Jahre, die nicht immer "segensreich" gewesen seien. In der ostdeutschen Verwaltung dominierten weiter Westdeutsche, das Gleiche gelte für die Medien. "Fakt ist, dass die spezielle Sicht Ostdeutscher in den wichtigen Gremien nicht vorkommt", so Hirte. Mitunter entstehe so ein Zerrbild. Im Osten gebe es unbestritten mehr Übergriffe von Rechtsextremismus als im Westen. "Aber die mediale Wahrnehmung überspitzt das Problem", sagte Hirte. Wenn es in Chemnitz oder Köthen zu Ausschreitungen komme, werde das breiter berichtet, als wenn in Dortmund rechtsextreme Demonstranten antisemitische Parolen skandierten.

Ungleichheiten erkennen Finanzstarke Kommunen, ein attraktives Wohnumfeld, ausgebaute Infrastruktur: Die Bundesregierung will für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen sorgen - unabhängig von ihrem Wohnort. In der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" unter dem Vorsitz von Innenminister Horst Seehofer, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Familienministerin Franziska Giffey sollen mit den übrigen Bundesressorts, den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden "Ungleichheiten und Probleme in den Regionen erkannt, und gemeinsam mit allen Akteuren angegangen werden", heißt es aus dem Innenministerium. Die Kommission wird sechs themenspezifische Facharbeitsgruppen einsetzen: Kommunale Altschulden, Wirtschaft und Innovation, Raumordnung und Statistik, Technische Infrastruktur, Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit sowie Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft. Ein Abschlussbericht soll bis Herbst 2020 vorliegen. SZ

Auf die Frage, was passieren sollte im Osten Deutschlands, nannte Hirte die Ansiedlung weitere Behörden in strukturschwachen Regionen, aber auch unmissverständliche Signale, dass ostdeutsche Lebensläufe "wertgeschätzt" würden. Vieles, was sich in den sogenannten neuen Ländern zeige, sei auch in osteuropäischen Staaten zu beobachten. "Sie haben ein anderes Verständnis, wie ein Nationalstaat tickt", sagte Hirte. Gemeinsamer Nenner vieler post-sozialistischer Gesellschaften sei die "Suche nach einer neuen Heimat".

Ebenfalls am Mittwoch setzte die Bundesregierung die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" ein. Sie soll sich um Demokratieförderung kümmern. Es sei wichtig, dass die Kommission nicht nur Infrastruktur in den Blick nehme, sondern auch die "Stellen in unserem Land, wo die Demokratie in Gefahr ist", sagte Familienministiern Franziska Giffey (SPD). Die Kommission, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) untersteht, soll Vorschläge für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen erarbeiten, aber "keine falschen Versprechungen machen", so Seehofer.