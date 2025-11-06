Was bringt ein Industriestrompreis? Im Vergleich zu China und den USA ist Strom in Deutschland teuer, besonders für Industriefirmen. Helfen soll ein Industriestrompreis, die Koalition scheint wild entschlossen, ihn einzuführen. Heute tagt der Stahlgipfel im Kanzleramt, es dürfte um das Konzept gehen – obwohl es für die Rettung der Stahlindustrie weitere Maßnahmen bräuchte. Zum Artikel (SZ Plus)

Trumps Rivalen wachen auf. Drei Wahlen und eine Abstimmung haben die Demokraten gewonnen. Dafür gibt es Gründe: US-Präsident Trump konnte sein wichtigstes Wahlversprechen nicht halten, Lebensmittelpreise zu senken. Der Shutdown schadet eher den Republikanern und viele Latinos wenden sich ab. Sechs Lehren aus den Wahlsiegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was die AfD von der Maga-Bewegung lernen will. Regelmäßig reisen derzeit AfD-Abgeordnete in die USA und suchen dort die Nähe zum Maga-Umfeld. Jetzt haben sie den Trump-Berater und Social-Media-Experten Alex Bruesewitz nach Berlin eingeladen. Sie wollen anschlussfähiger werden – da können internationale Kontakte der Partei nur helfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Oberste Richter sehen Trumps Zölle kritisch. Der US-Präsident überzieht die Welt mit Strafzöllen – aber geht er dabei rechtlich sauber vor? Der Oberste Gerichtshof der USA muss darüber entscheiden. In der Anhörung zeigen sich auch konservative Richter skeptisch. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Koalition zerpflückt Pläne ihres Verkehrsministers. Patrick Schnieder (CDU) streicht kurzfristig 105 Millionen Euro Subventionen für Fernzüge der Deutschen Bahn. Abgeordnete von Union und SPD kritisieren das heftig – dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Kann das Geld doch noch fließen? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen