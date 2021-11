Jeder zweite Kommunalpolitiker in Deutschland ist nach Angaben des Deutschen Städtetags schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Jeder Fünfte habe bereits über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht, aus Sorge um die eigene oder die Sicherheit seiner Familie, sagte der Präsident des Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), am Mittwoch in Erfurt. Die Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker hätten sich in der Corona-Pandemie verstärkt. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die per Video auf der Hauptversammlung der Vertretung von etwa 3200 Städten und Gemeinden sprach (), zeigte sich besorgt und kritisierte die Zunahme von Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Umso mehr Anerkennung verdiene deren tägliche Arbeit. Von einer künftigen Ampel-Koalition verlangte der Städtetag mehr Unterstützung des Bundes, um die Verödung vieler Innenstädte zu stoppen.