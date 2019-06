6. Juni 2019, 10:34 Uhr Deutscher Städtetag Städte und Gemeinden wählen Leipzigs OB Jung an ihre Spitze

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard ist an die Spitze des Deutschen Städtetags gewählt worden.

Als erster Vertreter einer ostdeutschen Kommune ist der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an die Spitze des Städtetags gewählt worden.

Die zweitägige Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbands steht unter dem Motto "Zusammenhalten in unseren Städten".

Der Deutsche Städtetag hat den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Das bestätigte die kommunale Spitzenvertretung per Twitter.

Mit Jungs Wahl war zuvor gerechnet worden. Der Sozialdemokrat ist seit 2006 Oberbürgermeister und gilt als Kämpfer für die Kommunen in den Neuen Bundesländern. Der 61-Jährige ist der erste Vertreter einer ostdeutschen Kommune an der Spitze des Städtetags. Er wird vor allem mit den Erfolgen Leipzigs wie dem Bevölkerungswachstum und vielen Ansiedlungserfolgen assoziiert. Zu Jungs Vize wählte der Städtetag Markus Lewe (CDU), den Oberbürgermeister der Stadt Münster.

Der Städtetag vertritt nach eigenen Angaben etwa 3400 Städte und Gemeinden mit 52 Millionen Einwohnern gegenüber Bund und Ländern. Zu Beginn der Hauptversammlung am Mittwoch hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten angemahnt. Wohnen sei eine Existenzfrage auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Tagung mit etwa 1300 Delegierten und Gästen steht unter dem Motto "Zusammenhalten in unseren Städten".

Am zweiten Tag seiner Hauptversammlung will der kommunale Spitzenverband zudem eine "Dortmunder Erklärung" beschließen, in der zentrale Anliegen formuliert werden.