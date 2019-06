6. Juni 2019, 18:46 Uhr Städtetag Für 6,50 Euro Miete

Von Thomas Jordan, Dortmund

Zum Abschluss der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages hat dessen neu gewählter Präsident, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), verstärkte Anstrengungen für bezahlbares Wohnen in den Städten gefordert. Dabei schloss Jung neben Instrumenten wie der Mietpreisbremse auch das vollständige Einfrieren von Mieten nicht aus - wie es Berlins Senat vorhat. "Ein Moratorium kann ein letztes Mittel sein", sagte Jung. Es könne nicht sein, dass "Menschen, die in den Städten arbeiten, lange Wege auf sich nehmen müssen, weil sie die Mieten nicht bezahlen können". Jung nannte die Entwicklung der Mietpreise eine "Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland. Das Ziel müsse ein Mietpreis von 6 bis 6, 50 Euro für den Quadratmeter auch bei neugebauten Wohnungen sein. Er appellierte dafür, mehr Bauland zu erschließen, und er forderte den Bund auf, Sozialwohnungen stärker zu fördern.