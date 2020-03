Kurz sah es am Wochenende so aus, als wollten es die Berlinerinnen und Berliner noch einmal richtig krachen lassen. Feiern, so lange es noch geht in Zeiten von Corona. Die Restaurants waren voll, in den Straßencafés drängten sich die Leute in der ersten Frühlingssonne zusammen, vor den Bars in den Ausgehvierteln bildeten sich die typischen Schlangen. Doch dann war die Party schlagartig vorbei. Samstagnacht zogen zwei Hundertschaften der Polizei los und begannen, die Gäste von Bars und Kneipen nach Hause zu schicken. Die Betreiber wurden aufgefordert, ihre Lokale innerhalb von zwanzig Minuten zu räumen. Insgesamt war die Berliner Polizei an 200 Feierorten, schreibt sie auf Twitter, 63 wurden geschlossen.

Die Hauptstadt hat ihr öffentliches Leben auf ein Minimum heruntergefahren. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, dass es keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen mehr geben dürfe, egal, ob sie in einer Kneipe oder in einer Privatwohnung stattfinden. Bars, Clubs, Kneipen, Spielhallen, Messen, Wettannahmestellen und Bordelle mussten sofort schließen, ebenso Theater, Kinos, Museen und Ausstellungen. In Fitnessstudios, Schwimmbädern oder auf Sportplätzen darf kein Sport mehr gemacht werden, wer im Krankenhaus liegt, darf gar keinen Besuch mehr bekommen, Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden, nur einmal am Tag.

Offen halten dürfen derzeit nur Restaurants und manche Gaststätten. Treffen sich weniger als 50 Leute, müssen die Veranstalter alle Namen, Adressen und Telefonnummern notieren und im Fall des Falles ans Gesundheitsamt übergeben.

Dass sich der Berliner Senat auf eine derart strenge Anwendung des Infektionsschutzgesetzes einigen würde, war noch bis Freitag nicht abzusehen. Da hatte es geheißen, man wolle die Clubs und Kneipen zwar schließen, allerdings erst ab Dienstag. Das hatte dem Senat massive Kritik eingebracht, nicht zuletzt aus den eigenen Behörden. So sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf, Patrick Larscheid, dem Tagesspiegel, dieser Schritt komme nicht nur zu spät, sondern auch mit einer "unverständlichen Verzögerung". Es sei zu befürchten, dass sich an einem solchen letzten Partywochenende, "noch unnötig viele Infektionen ereignen".

Zumal das Berliner Nachtleben ohnehin schon seit fast einer Woche als Ansteckungsquelle bekannt ist. So zählte man am Samstagnachmittag insgesamt 263 Fälle, 42 davon seien "auf einen Club zurückzuführen", schrieb die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) auf Twitter. "Es ist einfach nicht die Zeit für Partys."

Die Feiernden hätten Verständnis dafür gehabt, nach Hause geschickt zu werden, so die Berliner Polizei in ihrer Einsatzbilanz. "Niemand hat gemeckert." Viele Clubs haben zudem von sich aus bereits Ende vergangener Woche ihre Partys abgesagt, das "Berghain" schloss bis mindestens Mitte April. Auf der Website des Clubs "Kater Blau" prangt indessen ein knalloranger Warnhinweis: Ein Gast habe sich gemeldet, bei dem eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Die Senatsverwaltung für Gesundheit forderte am Sonntag dann auch alle Leute, die am 6. und 7. März in dem bekannten Club gefeiert haben, auf, zu Hause zu bleiben und die zuständigen Ämter zu kontaktieren.

Mit dem Stillstand des Partylebens ist nicht nur der Spaß vorbei, der Shutdown wird auch finanzielle Folgen für die Hauptstadt haben. Denn das Nachtleben ist in Berlin ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, nach einer Studie der Clubcommission, einer Art Lobbyorganisation der Berliner Clubbetreiber, setzt die Partyszene jedes Jahr 1,48 Milliarden Euro um, drei Millionen Touristen kommen jedes Jahr auch, um hier zu feiern. Viele Clubbesitzer fürchten nun, durch Corona pleitezugehen.

Auch die feierfreudige Stadt Köln zog am Wochenende den Stecker. Nach einer Sitzung des kommunalen Krisenstabs sprach Stadtdirektor Stephan Keller am Samstag ein generelles Partyverbot aus: "Wir untersagen jetzt Veranstaltungen jeglicher Größe." Discos, Bars und Clubs müssten genauso geschlossen bleiben wie Theater oder Kinos, Spielhallen oder Wettbüros - vorerst bis zum 10. April.

Die Stadtspitze reagierte damit auf Szenen, die sich am Freitagabend auf der Partymeile der Kölner Ringe abgespielt hatten. Trotz aller Appelle, größere Versammlungen zu meiden, hatten vor allem junge Leute wie an jedem Wochenende Lokale bevölkert und in Bars und auf der Straße gefeiert. Es habe, so empörte sich Keller, sogar sogenannte "Corona-Partys" mit mehreren Hundert Leuten gegeben. Da freiwillige Aufrufe nicht fruchteten, müsse man nun per Ordnungsrecht eingreifen.

Und die Maßnahmen wirkten: Die meisten Musikkneipen, Szenekneipen und Tanzsäle kündigten inzwischen an, die Türen verschlossen zu halten. Die Website Kölnparty.de, auf der auch Privatpersonen zur Fete laden können, listete am Sonntagnachmittag nur noch wenige Events auf. Daneben fand sich der Hinweis, es komme "unter sämtlichen Veranstaltungen in Köln zu massiven Ausfällen." Ein Großteil der Partys sei bereits abgesagt - "bis dahin, bleibt gesund!"

.