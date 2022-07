Von Roland Preuß, Berlin

Gerade in diesen Tagen, in denen die Hitze vielerorts mehr als 30 Grad erreicht, zieht es die Menschen in die Parks, an die Flüsse, an Seen, manchen bietet auch schon der begrünte Innenhof ihrer Stadtwohnung ein wenig Abkühlung. Die Wetterlage verdeutlicht, wie wichtig diese grünen Rückzugsräume sind, gerade in Städten und anderen Siedlungen, wo sie für die Menschen schnell erreichbar sind. Doch auch diese Räume sind bedroht durch den Klimawandel, durch Hitzesommer, die Bäume schwächen oder absterben lassen, aber auch durch Starkregen, der Erde wegschwemmt und Grünanlagen verwüsten kann.