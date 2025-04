Das Parken ist aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe in deutschen Städten zu billig. „Die Gebühr für einen Parkschein sollte pro Stunde mindestens so hoch sein wie die Kosten für eine Einzelfahrt mit Bus und Bahn“, forderte Geschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag. Solange Parkgebühren bei einem Euro oder weniger liegen, nähmen viele Menschen weiterhin für jede Fahrt das Auto. Öffentlicher Raum sei viel zu wertvoll, um ihn als Parkplatz für stets größer werdende Autos zu verschleudern. Laut einer bundesweiten Umfrage der Umwelthilfe setzen viele deutschen Städte beim Kurzzeit-Parken auf Billigpreise. In 61 der 105 abgefragten Kommunen sei Parken bereits für einen Euro oder weniger je Stunde möglich. Ein Drittel der Städte biete eine sogenannte Brötchentaste für kostenloses Kurzzeitparken an.