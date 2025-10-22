Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 1 Min.

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz am Montag bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU-Präsidiums. (Foto: Annegret Hilse/REUTERS)

Von Valerie Höhne

Wie die CDU sich in den Ländern gegen die AfD stemmt. 2026 wird in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Überall ist die AfD im Aufwind, im Osten liegt sie in Umfragen klar vorne. So reagieren die Wahlkämpfer der Union auf die Herausforderung. Zum Artikel (SZ Plus)

  • Zum Liveblog zur Bundespolitik: „Stadtbild“-Debatte: Laschet kritisiert Merz - Tausende demonstrieren vor CDU-Zentrale in Berlin
  • MEINUNG Selbst übertönt: ank der Sturheit des Kanzlers führt Deutschland diese fruchtlose Stadtbild-Debatte (SZ Plus)

Das Treffen zwischen Trump und Putin fällt aus. US-Präsident Trump wird sich vorerst nicht mit dem russischen Machthaber Putin in Budapest treffen. Er wolle „kein vergeudetes Treffen“, sagte Trump. In den nächsten zwei Tagen werde man über weitere Schritte informieren, versprach er. Zum Artikel

Belgiens Ministerpräsident ist Separatist - und vertritt trotzdem die Interessen des Landes. Der belgische Premierminister Bart de Wever verlangt von den EU-Partnern Garantien bei Haftungsfragen, sollten die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, die bei einem belgischen Finanzdienstleister liegen, an die Ukraine fließen. Am Donnerstag findet der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU statt. Porträt eines ungewöhnlichen Regierungschefs. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Vizepräsident Vance setzt keine Frist für Waffenrückgabe der Hamas. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den großen Fragezeichen des Gaza-Abkommens, der amerikanische Vizepräsident macht bei seinem Besuch in Israel keine zeitlichen Vorgaben. Die Hamas gibt zwei weitere Leichen israelischer Geiseln an Israel zurück. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

