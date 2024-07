Unbekannte haben einen Gedenkstein und eine Informationstafel in Pforzheim nach Polizeiangaben vergangenes Wochenende mit blauer Farbe übergossen. Der Gedenkstein und die dazugehörige Informationstafel in der Nähe des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs sollen an die Deportation von Juden nach Gurs (Frankreich) erinnern. Wie die Stadt mitteilte, wurde die Farbe von den Technischen Diensten der Stadt entfernt. Der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch äußerte sich auch dazu: „Die Würde einer solchen Gedenkstätte zu verschmutzen, ist widerwärtig und abstoßend. Mir fehlen die Worte dafür.“ Die Stadt habe Anzeige gegen die Unbekannten erstattet. Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln nun. An diesem Dienstag konstituiert sich der neue Gemeinderat. Die AfD ist bei der Kommunalwahl am 9. Juni die stärkste Kraft geworden.