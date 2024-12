Die Polizei hat ein von Aktivisten besetztes Waldstück in einem künftigen Freiburger Neubaugebiet geräumt. Dabei befreiten die Einsatzkräfte auch einen Menschen, der sich den Angaben nach in einer selbstgebauten unterirdischen Holzkonstruktion einbetoniert hatte. Die Polizei leitete laut Mitteilung gegen mindestens neun Personen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, das Vermummungsverbot und das Landeswaldgesetz ein. Am frühen Samstagabend hatte ein Polizeisprecher davon gesprochen, dass elf Menschen vorläufig festgenommen worden seien. Hintergrund sind Vorbereitungen für den neuen Stadtteil Dietenbach im Nordwesten der Universitätsstadt. Dafür müssen Bäume gerodet werden, was die Aktivisten verhindern wollen. Sie hatten vor geraumer Zeit unter anderem Baumhäuser gebaut und besetzt. Jedoch hatte die Stadt mit einer sogenannten Allgemeinverfügung einen Teil des Waldes von Samstag an gesperrt.