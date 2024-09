Nach der Schändung des antirassistischen Graffitos unter der Friedensbrücke in Frankfurt mit den Porträts der am 19. Februar 2020 ermordeten neun Menschen in Hanau hat die Stadt ihre Unterstützung zur Wiederherstellung zugesagt. „Es macht mich fassungslos und wütend, dass Menschen den Erinnerungsort des Gedenkens an Hanau schänden“, sagte die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) am Montag. Wie die Polizei mitteilte, waren die Porträtbilder am Freitag an einzelnen Stellen übersprüht worden, unter anderem durch volksverhetzende Symbole. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Neben den von einer Künstlergruppe geschaffenen Porträts stehen die Worte: „Rassismus tötet“.