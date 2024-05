Es sind ja keine leichten Zeiten für die Regierung im Allgemeinen und den Finanzminister im Besonderen: Schon wieder muss ein Haushalt zusammengestellt werden, dabei haben alle noch Muskelkater vom letzten Mal. Trotzdem muss Christian Lindner nun bis Juli das nächste Budget durchs Kabinett bringen, was auch dieses Mal, nun ja, interessant wird. Denn zum einen legt ein Drittel des Kabinetts eine aus Sicht des liberalen Kassenwarts irritierend hartnäckige Verweigerungshaltung an den Tag, was die Sparvorgaben angeht. Und zum anderen dürfte die Steuerschätzung, die an diesem Donnerstag verkündet wird, ihm ähnlich viel Freude bereiten wie die Kooperationsbereitschaft seiner Kollegen, nämlich keine.