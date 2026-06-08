Politischer Einfluss misst sich immer auch am Gestaltungsspielraum. Ein Landespolitiker kann nur versprechen, was er selbst in der Hand hat – sobald der Bund ins Spiel kommt, ist er ein Abhängiger. Umso überraschender ist daher der Vorstoß, den Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) am Montag unternommen hat. Er forderte nicht etwa mehr Kompetenzen für seine Landesverwaltung – sondern weniger.
StaatsmodernisierungWie der Staat vom Kontrolleur zum Ermöglicher werden soll
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Deutschland will Bürokratie abbauen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst macht es vor: 30 Prozent aller Berichtspflichten für Unternehmen hat er bereits abgeschafft.
Von Vivien Timmler, Berlin
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