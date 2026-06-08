Politischer Einfluss misst sich immer auch am Gestaltungsspielraum. Ein Landespolitiker kann nur versprechen, was er selbst in der Hand hat – sobald der Bund ins Spiel kommt, ist er ein Abhängiger. Umso überraschender ist daher der Vorstoß, den Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) am Montag unternommen hat. Er forderte nicht etwa mehr Kompetenzen für seine Landesverwaltung – sondern weniger.