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StaatsmodernisierungWie der Staat vom Kontrolleur zum Ermöglicher werden soll

Lesezeit: 3 Min.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst am Montag im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst am Montag im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Mike Schmidt/Imago

Deutschland will Bürokratie abbauen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst macht es vor: 30 Prozent aller Berichtspflichten für Unternehmen hat er bereits abgeschafft.

Von Vivien Timmler, Berlin

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Politischer Einfluss misst sich immer auch am Gestaltungsspielraum. Ein Landespolitiker kann nur versprechen, was er selbst in der Hand hat – sobald der Bund ins Spiel kommt, ist er ein Abhängiger. Umso überraschender ist daher der Vorstoß, den Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) am Montag unternommen hat. Er forderte nicht etwa mehr Kompetenzen für seine Landesverwaltung – sondern weniger.

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